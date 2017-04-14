В Бахчисарае арестовали двух крымских татар после обысков
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Бахчисарайский районный суд арестовал двух крымских татар, у которых 13 апреля прошли обыски. Об этом сообщил председатель ЦИК Курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев в Facebook, передает УНН.
По словам З.Смедляева, крымских татар, у которых прошел незаконный обыск, арестовали. Сейдамету Мустафаеву присудили 12 суток ареста, Мидату Муждабаеву - трое суток ареста.
Кроме того, он сообщил, что С.Мустафаеву был назначен суд на 14 апреля.
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З.Смедляев рассказал, что утром 13 апреля российские силовики провели обыски в домах Ризы Муждабаева и Сейдамета Мустафаева. Силовики задержали нескольких крымских татар из тех, кто пришел поинтересоваться, что происходит и убедиться в законности проведения мероприятия.
"По решению Бахчисарайского районного суда задержаны Азиз Азизов и Мустафа Абдураманов получили по 7 суток административного ареста, Ремзи Зудиев, страдающий на сахарный диабет, перенесший тяжелую операцию на сердце, осужден на 3 суток ареста, а Ескендер Меметов (сын арестованного ранее Ремзи Меметова) - на 2 суток. Шевкету Абдураманову, который недавно перенес инфаркт, суд вынес решение о наложении штрафа в размере 10 необлагаемых минимумов доходов граждан", - написал он.
Как сообщал УНН, 13 апреля в городе Бахчисарай в Крыму оккупационная власть задержала шестерых крымских татар.