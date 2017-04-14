В Бахчисарае арестовали двух крымских татар после обысков

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 77872 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 111290 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 169542 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 124665 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 121790 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 115224 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106120 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107377 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103826 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Бахчисарае арестовали двух крымских татар после обысков

В Бахчисарае арестовали двух крымских татар после обысков

Киев  •  УНН

 • 8813 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Бахчисарайский районный суд арестовал двух крымских татар, у которых 13 апреля прошли обыски. Об этом сообщил председатель ЦИК Курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев в Facebook, передает УНН.

По словам З.Смедляева, крымских татар, у которых прошел незаконный обыск, арестовали. Сейдамету Мустафаеву присудили 12 суток ареста, Мидату Муждабаеву - трое суток ареста.

Кроме того, он сообщил, что С.Мустафаеву был назначен суд на 14 апреля.

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З.Смедляев рассказал, что утром 13 апреля российские силовики провели обыски в домах Ризы Муждабаева и Сейдамета Мустафаева. Силовики задержали нескольких крымских татар из тех, кто пришел поинтересоваться, что происходит и убедиться в законности проведения мероприятия.

"По решению Бахчисарайского районного суда задержаны Азиз Азизов и Мустафа Абдураманов получили по 7 суток административного ареста, Ремзи Зудиев, страдающий на сахарный диабет, перенесший тяжелую операцию на сердце, осужден на 3 суток ареста, а Ескендер Меметов (сын арестованного ранее Ремзи Меметова) - на 2 суток. Шевкету Абдураманову, который недавно перенес инфаркт, суд вынес решение о наложении штрафа в размере 10 необлагаемых минимумов доходов граждан", - написал он.

Как сообщал УНН, 13 апреля в городе Бахчисарай в Крыму оккупационная власть задержала шестерых крымских татар.

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