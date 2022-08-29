У Багдаді оголошено комендантську годину через штурм палацу прихильниками аль-Садра
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Об'єднане оперативне командування Іраку оголосило комендантську годину в столиці Багдаді в понеділок, коли прихильники впливового священника шиїтів Муктади аль-Садра штурмували Республіканський палац, де засідає уряд. Про це УНН пише з посиланням на АР.
Деталі
Цей крок було зроблено незабаром після того, як аль-Садр оголосив про свій повний вихід з політики на тлі багатомісячної політичної кризи в країні.
Командування повідомило, що комендантська година розпочнеться о 15:30 за місцевим часом (12:30 за Грінвічем).
Зі свого боку, прем'єр-міністр Мустафа аль-Кадімі призупинив засідання кабінету міністрів до подальшого повідомлення, повідомляє державне інформаційне агентство INA із посиланням на заяву уряду. Пресслужба аль-Кадімі заявила, що цей крок було зроблено після того, як протестувальники штурмували президентський палац.
У суботу аль-Садр закликав політичні партії країни відійти убік та провести дострокові вибори, щоб допомогти вирішити багатомісячну політичну кризу в Іраку.
Він також закликав до усунення з політичної сцени Іраку всіх партій та особистостей, які брали участь у політичному процесі після окупації США у 2003 році.
Доповнення
Внутрішньошиїтські суперечки не дозволили сформувати новий уряд в Іраку після останніх виборів 10 жовтня 2021 року.
Більшість шиїтів Іраку домінували в уряді після повалення сунітського диктатора Саддама Хусейна у 2003 році під проводом США. Суніти та іракські курди, наступні за величиною релігійні та етнічні групи в Іраку, очолюють значні союзи в парламенті країни.