В Багдаде объявлен комендантский час из-за штурма дворца поклонниками аль-Садра

Детали

Этот шаг был сделан вскоре после того, как аль-Садр объявил о своем полном выходе из политики на фоне многомесячного политического кризиса в стране.

Командование сообщило, что комендантский час начнется в 15:30 по местному времени (12:30 по Гринвичу).

Со своей стороны, премьер-министр Мустафа аль-Кадими приостановил заседание кабинета министров к дальнейшему сообщению, сообщает государственное информационное агентство INA со ссылкой на заявление правительства. Пресс-служба аль-Кадими заявила, что этот шаг был сделан после того, как протестующие штурмовали президентский дворец.

В субботу аль-Садр призвал политические партии страны отойти в сторону и провести досрочные выборы, чтобы помочь разрешить многомесячный политический кризис в Ираке.

Он также призвал к отстранению от политической сцены Ирака всех партий и личностей, участвовавших в политическом процессе после оккупации США в 2003 году.

Дополнение

Внутришиитские споры не позволили сформировать новое правительство в Ираке после последних выборов 10 октября 2021 года.

Большинство шиитов Ирака доминировали в правительстве после свержения суннитского диктатора Саддама Хусейна в 2003 году под руководством США. Сунниты и иракские курды, следующие по величине религиозные и этнические группы в Ираке, возглавляют значительные союзы в парламенте страны.