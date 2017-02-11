У Багдаді невідомі розпочали обстріл урядових кварталів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. У столиці Іраку Багдаді невідомі особи розпочали обстріл так званої “зеленої зони”, де розташовані урядові будівлі, іноземні посольства і офіси міжнародних організацій, передає УНН з посиланням на “Радіо Свобода”.
Раніше з’явилася інформація про сутички демонстрантів з поліцією в Багдаді, жертвами яких стали не менше п’яти людей, серед яких співробітник поліції.
Поліція застосувала гумові кулі та сльозогінний газ, намагаючись завадити натовпу прорватися до “зеленої зони”.
За словами організаторів, постраждали близько 20 демонстрантів. За даними поліції, деякі учасники акції були озброєні пістолетами і ножами.