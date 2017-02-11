У Багдаді невідомі розпочали обстріл урядових кварталів

Раніше з’явилася інформація про сутички демонстрантів з поліцією в Багдаді, жертвами яких стали не менше п’яти людей, серед яких співробітник поліції.

Поліція застосувала гумові кулі та сльозогінний газ, намагаючись завадити натовпу прорватися до “зеленої зони”.

За словами організаторів, постраждали близько 20 демонстрантів. За даними поліції, деякі учасники акції були озброєні пістолетами і ножами.