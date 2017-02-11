В Багдаде неизвестные начали обстрел правительственных кварталов
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. В столице Ирака Багдаде неизвестные лица начали обстрел так называемой "зеленой зоны", где расположены правительственные здания, иностранные посольства и офисы международных организаций, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
Ранее появилась информация о столкновениях демонстрантов с полицией в Багдаде, жертвами которых стали не менее пяти человек, среди которых сотрудник полиции.
Полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ, пытаясь помешать толпе прорваться в "зеленую зону".
По словам организаторов, пострадали около 20 демонстрантов. По данным полиции, некоторые участники акции были вооружены пистолетами и ножами.