В Багдаде неизвестные начали обстрел правительственных кварталов

Ранее появилась информация о столкновениях демонстрантов с полицией в Багдаде, жертвами которых стали не менее пяти человек, среди которых сотрудник полиции.

Полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ, пытаясь помешать толпе прорваться в "зеленую зону".

По словам организаторов, пострадали около 20 демонстрантов. По данным полиции, некоторые участники акции были вооружены пистолетами и ножами.