У багатоповерхівці під Дюссельдорфом стався вибух: серед поранених - рятувальники і поліцейські
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Під Дюссельдорфом у багатоповерхівці стався вибух. Серед постраждалих - 10 рятувальників та двоє поліцейських, яких викликали через переповнену поштову скриньку, передає УНН із посиланням на ZDF.
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За даними ЗМІ, вибух стався у Ратінгені.
Як повідомили у поліції, вибух стався у квартирі багатоповерхового будинку. Рятувальників до будинку викликали місцеві жителі, які помітили, що поштова скринька одного з мешканців переповнена. Поліцейські викликали пожежників, щоб відчинити двері до квартири, в якій проживали мати та син. Передбачається, що чоловік привів у дію невстановлений предмет. У квартирі сталася пожежа.
Правоохоронці не виключають цілеспрямованої атаки. Очікується, що федеральний міністр внутрішніх справ Ненсі Фезер прокоментує інцидент у другій половині дня.
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