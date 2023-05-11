В многоэтажке под Дюссельдорфом произошел взрыв: среди раненых - спасатели и полицейские

Детали

По данным СМИ, взрыв произошел в Ратингене.

Как сообщили в полиции, взрыв произошел в квартире многоэтажного дома. Спасателей в дом вызвали местные жители, которые заметили, что почтовый ящик одного из жителей переполнен. Полицейские вызвали пожарных, чтобы открыть дверь в квартиру, в которой проживали мать и сын. Предполагается, что мужчина привел в действие неустановленный предмет. В квартире произошел пожар.

Правоохранители не исключают целенаправленной атаки. Ожидается, что федеральный министр внутренних дел Нэнси Фезер прокомментирует инцидент во второй половине дня.

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