Під час демонстрації у Берліні виникли сутички з поліцією
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. У ніч на 1 травня квір-феміністична демонстрація “Поверни ніч” у районі Берліна Кройцберг набула агресивного характеру. Між учасниками мітингу та поліцейськими декілька разів виникали сутички, пише УНН з посиланням на Tagesschau.
Деталі
"На квір-феміністській демонстрації "Поверни ніч" у Кройцберзі в Берліні відбулися сутички між демонстрантами та поліцією у Вальпургієву ніч (з 30 квітня на 1 травня - ред.)", - ідеться у повідомленні.
За даними поліції, у натовпі декілька разів використовували піротехнічні предмети, а також в офіцерів жбурляли пляшки та були спроби влаштувати бійку з ними. Окремих учасників демонстрації взяли під варту.
Незадовго після початку маршу від площі Маріанненплац до Шлезішес Тор поліція зупинила близько 2000 людей на Кепенікерштрасе. Речник правоохоронних органів поясним це тим, що деякі учасники акції протесту відійшли надто далеко від натовпу.
Поліція повідомляє, що було слід побоюватись можливих кримінальних правопорушень.
У іншому районі Берліна, Веддінг, у другій половині дня більше ніж 650 людей зібрались на антикапіталістичну демонстрації з девізом "Мир замість капіталізму – зупинити гонку озброєнь і покінчити з бідністю".
Також на транспорантах були написи "Революція – боротьба за соціалізм", "Стоп НАТО" і "Зупиніть війну проти росії. Ні зброї для України. За розгром НАТО". Згідно з даними поліції, ця демонстрація пройшла спокійно.
Кульмінацією протестів стане так звана революційна першотравнева демонстрація 1 травня, яка розпочнеться о 18:00 на вулиці Германнштрассе в Нойкьольні і переміститься на площу Оранієнплац у Кройцберзі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В аеропорту Берліна через страйк співробітників скасовано всі вильоти