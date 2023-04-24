В аеропорту Берліна через страйк співробітників скасовані всі вильоти
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. У цей понеділок відбудуться перебої в роботі місцевого аеропорту у Берліні через одноденний страйк працівників служби безпеки, передає УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
У суботу в аеропорту Берлін-Бранденбург заявили, що в понеділок будуть скасовані усі вильоти, а також будуть перебої з приземленнями літаків після того, як профспілка Verdi закликала працівників служби безпеки провести одноденний страйк. Він стосуватиметься питання підвищення заробітньої плати працівникам.
Страйк має розпочатися о 3:30 ранку за місцевим часом і завершитися опівночі.
Представники аеропорту повідомляють, що на понеділок було заплановано близько 240 рейсів.
Доповнення
У профспілці працівників служби безпеки говорять, що ведуть переговори з асоціацією авіаційної безпеки BDLS з метою домогтися підвищення заробітної плати за нічні, вихідні та святкові зміни.
Нагадаємо
Минулого тижня страйки також пройшли в аеропортах Дюссельдорфа, Гамбурга, Кельна, Бонна і Штутгарта.