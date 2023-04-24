В аэропорту Берлина из-за забастовки сотрудников отменены все вылеты
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. В этот понедельник произойдут перебои в работе местного аэропорта в Берлине из-за однодневной забастовки работников службы безопасности, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
В субботу в аэропорту Берлин-Бранденбург заявили, что в понедельник будут отменены все вылеты, а также будут перебои с приземлениями самолетов после того, как профсоюз Verdi призвал работников службы безопасности провести однодневную забастовку. Она будет касаться вопроса повышения заработной платы работникам.
Забастовка должна начаться в 3:30 утра по местному времени и завершиться в полночь.
Представители аэропорта сообщают, что на понедельник было запланировано около 240 рейсов.
Дополнение
В профсоюзе работников службы безопасности говорят, что ведут переговоры с ассоциацией авиационной безопасности BDLS с целью добиться повышения заработной платы за ночные, выходные и праздничные смены.
Напомним
На прошлой неделе забастовки также прошли в аэропортах Дюссельдорфа, Гамбурга, Кельна, Бонна и Штутгарта.