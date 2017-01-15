У багатоквартирному будинку на Дніпропетровщині зруйнувався дах
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 15 січня. УНН. Вчора у багатоквартирному двоповерховому будинку на Дніпропетровщині зруйнувався дах і змістилась зовнішня стіна в одній з квартир. Про це проінформували у прес-службі ДСНС у Дніпропетровській області, повідомляє УНН.
14 січня о 13.07 до Служби порятунку “101” від громадянки надійшло повідомлення про руйнування даху житлового будинку по вулиці Механізаторів Південного району міста Кам’янського.
До місця події прибули рятувальники. Також на місці події працювали служби реагування міста.
Було встановлено, що у двоповерховому житловому будинку на 12 квартир (35 мешканців) внаслідок нез’ясованих обставин сталось руйнування даху: саморозійшлись конструктивні елементи даху, зруйновано два фронтона, 2 димоходи, які проходили через горище, також внаслідок розходження конструктивних елементів даху сталось зміщення від вертикальної осі зовнішньої стіни у квартирі № 12, через що утворилась наскрізна тріщина довжиною приблизно 2 метри й шириною приблизно 2 см. Загиблих та постраждалих немає.
На місці події працювали рятувальники у складі 7 чоловік особового складу та 2 одиниць спеціальної техніки ДСНС міста.