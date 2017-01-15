В многоквартирном доме в Днепропетровской области разрушилась крыша
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 15 января. УНН. Вчера в многоквартирном двухэтажном доме в Днепропетровской области разрушилась крыша и сместилась внешняя стена в одной из квартир. Об этом проинформировали в пресс-службе ГосЧС в Днепропетровской области, сообщает УНН.
14 января в 13.07 в Службу спасения "101" от гражданки поступило сообщение о разрушении крыши жилого дома по улице Механизаторов Южного района города Каменского.
На место происшествия прибыли спасатели. Также на месте происшествия работали службы реагирования города.
Было установлено, что в двухэтажном жилом доме на 12 квартир (35 жителей) в результате невыясненных обстоятельств произошло разрушение крыши: разошлись конструктивные элементы крыши, разрушены два фронтона, 2 дымохода, которые проходили через чердак, также вследствие расхождения конструктивных элементов крыши произошло смещение от вертикальной оси наружной стены в квартире № 12, из-за чего образовалась сквозная трещина длиной примерно 2 метра и шириной примерно 2 см. Погибших и пострадавших нет.
На месте происшествия работали спасатели в составе 7 человек личного состава и 2 единицы специальной техники ГосЧС города.