У багатьох областях України лунає повітряна тривога

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ЗМІ повідомляють про запуск крилатих ракет з Каспійського регіону.

Цю інформацію підтвердив очільник Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

"Є інформація щодо запуску крилатих ракет з Каспійського регіону. Перебувайте в укриттях", - йдеться в його повідомленні.

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Тим часом, у Покровську повідомляють про вибухи.