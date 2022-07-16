У багатьох областях України лунає повітряна тривога
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. У багатьох областях України лунає повітряна тривог, інформує УНН з посиланням на Карту повітряних тривог.
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ЗМІ повідомляють про запуск крилатих ракет з Каспійського регіону.
Цю інформацію підтвердив очільник Нікопольської РВА Євген Євтушенко.
"Є інформація щодо запуску крилатих ракет з Каспійського регіону. Перебувайте в укриттях", - йдеться в його повідомленні.
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Тим часом, у Покровську повідомляють про вибухи.