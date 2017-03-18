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У Бабиному Яру облили фарбою пам'ятник Олені Телізі

У Бабиному Яру облили фарбою пам'ятник Олені Телізі

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 березня. УНН. Вночі невідомі облили червоною фарбою пам’ятник Олені Телізі, який встановлений у Бабиному Яру. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив голова ОУН Богдан Червак, передає УНН

"У Бабиному Яру здійснено акт вандалізму. Вночі, ховаючись від людей, негідники облили червоною фарбою пам’ятник визначній діячці ОУН Олені Телізі. Без сумніву, здійснено провокацію не лише проти ОУН і Олени Теліги, а проти України і українського народу", - повідомив він.

Також він вважає, що "усе це вкладається у сценарій дестабілізації ситуації в Україні".

Нагадаємо, на перетині вулиць О.Теліги та Мельникова, на території Бабиного яру, у Києві відкрили пам’ятник українській публіцистці Олені Телізі.

Українські Національні Новини

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