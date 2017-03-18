В Бабьем Яру облили краской памятник Елене Телиге
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Ночью неизвестные облили красной краской памятник Елене Телиге, который установлен в в Бабьем Яру. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель ОУН Богдан Червак, передает УНН.
"В Бабьем Яру совершен акт вандализма. Ночью, прячась от людей, негодяи облили красной краской памятник выдающемуся деятелю ОУН Елене Телиге. Без сомнения, провокация осуществленна не только против ОУН и Елены Телиги, а против Украины и украинского народа", - сообщил он.
Также он считает, что "все это укладывается в сценарий дестабилизации ситуации в Украине".
Напомним, на пересечении улиц Телиги и Мельникова, на территории Бабьего Яра в Киеве открыли памятник украинской публицистке Елене Телиге.