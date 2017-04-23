У Авдіївці внаслідок ворожого обстрілу загинув один український військовий - штаб

"За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу опорного пункту підрозділу однієї з механізованих бригад, особливий склади якого виконує бойові завдання неподалік Авдіївки, загинув один військовослужбовець Збройних Сил України",- зазначається у повідомленні прес-центру АТО.

За наявною інформацією, на даному напрямку противник застосував 120-мм міномети та стрілецьку зброю.

Як повідомляв УНН, за минулу добу у зоні проведення АТО проросійські бойовики 46 разів обстріляли позиції українських військових.