У Авдіївці внаслідок ворожого обстрілу загинув один український військовий - штаб
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Внаслідок обстрілу опорного пункту підрозділу однієї з механізованих бригад, особливий склади якого виконує бойові завдання неподалік Авдіївки, загинув один військовослужбовець Збройних Сил України. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО, передає УНН.
"За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу опорного пункту підрозділу однієї з механізованих бригад, особливий склади якого виконує бойові завдання неподалік Авдіївки, загинув один військовослужбовець Збройних Сил України",- зазначається у повідомленні прес-центру АТО.
За наявною інформацією, на даному напрямку противник застосував 120-мм міномети та стрілецьку зброю.
Як повідомляв УНН, за минулу добу у зоні проведення АТО проросійські бойовики 46 разів обстріляли позиції українських військових.