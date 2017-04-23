В Авдеевке в результате вражеского обстрела погиб один украинский военный - штаб

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 34800 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 100605 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 152590 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114907 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115608 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112007 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103931 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106954 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103469 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152634 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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В Авдеевке в результате вражеского обстрела погиб один украинский военный - штаб

В Авдеевке в результате вражеского обстрела погиб один украинский военный - штаб

Киев  •  УНН

 • 10105 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. В результате обстрела опорного пункта подразделения одной из механизированных бригад, особый склады которого выполняет боевые задачи недалеко Авдеевки, погиб один военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО, передает УНН.

"По предварительной информации, в результате обстрела опорного пункта подразделения одной из механизированных бригад, особый склад которого выполняет боевые задачи недалеко Авдеевки, погиб один военнослужащий Вооруженных Сил Украины", - отмечается в сообщении пресс-центра АТО.

По имеющейся информации, на данном направлении противник применил 120-мм минометы и стрелковое оружие.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне проведения АТО пророссийские боевики 46 раз обстреляли позиции украинских военных .

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