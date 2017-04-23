В Авдеевке в результате вражеского обстрела погиб один украинский военный - штаб

"По предварительной информации, в результате обстрела опорного пункта подразделения одной из механизированных бригад, особый склад которого выполняет боевые задачи недалеко Авдеевки, погиб один военнослужащий Вооруженных Сил Украины", - отмечается в сообщении пресс-центра АТО.

По имеющейся информации, на данном направлении противник применил 120-мм минометы и стрелковое оружие.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне проведения АТО пророссийские боевики 46 раз обстреляли позиции украинских военных .