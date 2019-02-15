У апеляційному суді Чернігівської області розпочалося засідання у справі Савченко-Рубана

"Сьогодні, о 13:30 в Чернігівському апеляційному суді, в якому розглядається подання Чернігівського районного суду щодо передачі розгляду кримінального провадження по обвинуваченню Надії Савченко та Володимира Рубана у підготовці терактів в інший суд в межах апеляційного округу", - сказала Гайдай.



Нагадаємо, судове підготовче засідання у справі по обвинуваченню Надії Савченко та Володимира Рубана у підготовці терактів не завершилося. Чернігівський апеляційний суд повинен визначити в який із районних судів далі направити цю справу.



Як повідомляв раніше УНН, у понеділок, 11 лютого, Верховний Суд задовольнив клопотання прокуратури і передав справу Савченко-Рубана в Чернігівський районний суд Чернігівської області.



Нагадаємо, Рубана підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю та підготовці терактів, зокрема збройних замахів на державних діячів та політичних лідерів, серед яких Президент України Петро Порошенко, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, екс-прем’єр-міністр Арсеній Яценюк й секретар РНБО Олександр Турчинов. Сам Рубан звинувачення відкидає.

Що ж стосується Савченко, то Верховна Рада 22 березня позбавила її депутатської недоторканності та надала дозвіл на її затримання й арешт. Того ж дня слідчим ГСУ СБ України Савченко було затримано у ВР.

За даними ГПУ, їй повідомили про підозру у злочинах, передбачених ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, ч.1 ст.258-3, ч.2 ст.28 ч.1 ст.263 КК України.

У серпні 2018 року Генеральна прокуратура України завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо народного депутата України Надії Савченко та керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана. Генеральний прокурор Юрій Луценко наголосив, що слідство зібрало достатньо доказів щодо підготовки підозрюваними теракту.