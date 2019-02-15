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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 55100 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 73994 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 17:42 • 129006 просмотра

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7 марта, 15:45 • 129071 просмотра

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7 марта, 13:58 • 124763 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145266 просмотра

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В апелляционном суде Черниговской области началось заседание по делу Савченко-Рубана

В апелляционном суде Черниговской области началось заседание по делу Савченко-Рубана

Киев  •  УНН

 • 17433 просмотра

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Сегодня, в 13:30 в Черниговском апелляционном суде началось судебное заседание по делу по обвинению Надежды Савченко и Владимира Рубана в подготовке терактов. Об этом УНН сообщает начальник отдела информационно-технического и аналитического обеспечения Леся Гайдай.

"Сегодня, в 13:30 в Черниговском апелляционном суде, в котором рассматривается представление Черниговского районного суда о передаче рассмотрения уголовного производства по обвинению Надежды Савченко и Владимира Рубана в подготовке терактов в другой суд в пределах апелляционного округа", - сказала Гайдай.

Напомним, судебное подготовительное заседание по делу по обвинению Надежды Савченко и Владимира Рубана в подготовке терактов не завершилось. Черниговский апелляционный суд должен определить в какой из районных судов дальше направить это дело.

Как сообщал ранее УНН, в понедельник, 11 февраля, Верховный Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и передал дело Савченко-Рубана в Черниговский районный суд Черниговской области.

Напомним, Рубана подозревают в незаконном обращении с оружием и подготовке терактов, в том числе вооруженных покушений на государственных деятелей и политических лидеров, среди которых Президент Украины Петр Порошенко, министр внутренних дел Арсен Аваков, экс-премьер-министр Арсений Яценюк и секретарь СНБО Александр Турчинов . Сам Рубан обвинения отвергает.

Что же касается Савченко, то Верховная Рада 22 марта лишила ее депутатской неприкосновенности и предоставила разрешение на ее задержание и арест. В тот же день следственным ГСУ СБ Украины Савченко была задержана в ВР.

По данным ГПУ, ей сообщили о подозрении в преступлениях, предусмотренных ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, ч.1 ст.258-3, ч.2 ст.28 ч.1 ст.263 УК Украины.

В августе 2018 Генеральная прокуратура Украины завершила досудебное расследование в уголовном производстве в отношении народного депутата Украины Надежды Савченко и руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана. Генеральный прокурор Юрий Луценко отметил, что следствие собрало достаточно доказательств подготовки подозреваемыми теракта.

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