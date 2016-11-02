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Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні
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У Amnesty International спростували наявність непогашеної заборгованості у Москві

У Amnesty International спростували наявність непогашеної заборгованості у Москві

Київ • УНН

 • 9680 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Правозахисна організація Amnesty International спростувала наявність непогашеної заборгованості по оплаті приміщення, про яку заявили влади Москви. Про це представник організації Олександр Артем’єв розповів “Газеті.Ru”, передає УНН.

“Ніяких попереджень ми не отримували, ні в письмовій, ні в усній формі, ні по електронній пошті. І платили вчасно згідно з тими цінами, які з нами були обговорені. Остання платіжка була в жовтні. Ми прийшли сьогодні на роботу, двері були зламані, опечатані департаментом держмайна міста Москви і врізані нові замки. Будемо розбиратися”, — сказав він.

О.Артем’єв додав, що представники організації вже були у департаменті держмайна і подали заяви на ім’я його голови, а 3 листопада нададуть всі наявні платіжні документи.

“Поки ніякого зустрічного руху з боку департаменту держмайна не було”, — розповів він.

Раніше стало відомо, що в Москві опечатали офіс Amnesty International.

Департамент міського майна Москви повідомив, що Amnesty International проігнорувала вимогу погасити заборгованість.

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