В Amnesty International опровергли наличие непогашенной задолженности в Москве

"Никаких предупреждений мы не получали, ни в письменной, ни в устной форме, ни по электронной почте. И платили вовремя согласно тем ценам, которые с нами были обсуждены. Последняя платежка была в октябре. Мы пришли сегодня на работу, двери были взломаны, опечатаны департаментом госимущества города Москвы и врезаны новые замки. Будем разбираться ", - сказал он.

А.Артемьев добавил, что представители организации уже были в департаменте госимущества и подали заявления на имя председателя, а 3 ноября предоставят все имеющиеся платежные документы.

"Пока никакого встречного движения со стороны департамента госимущества не было", - рассказал он.

Ранее стало известно, что в Москве опечатали офис Amnesty International.

Департамент городского имущества Москвы сообщил, что Amnesty International проигнорировала требование погасить задолженность.