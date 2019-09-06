У 74 роки жінка народила двійню
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Мешканка Індії змогла завагітніти за допомогою ЕКЗ (штучного запліднення) у 74 роки та народити двох здорових дівчат, повідомляє УНН з посиланням на Hindustan Times.
“Операція пройшла без проблем. І мати, і немовлята здорові і не мають ніяких ускладнень. Однак жінку відвезли до реанімації, щоб відновитися після стресу, який вона зазнала під час пологів”, — цитують на сайті лікаря, який проводив розтин.
Жінка не зможе годувати груддю, проте лікарі не бачать у цьому ніякої проблеми.
Батьки новонароджених були бездітними протягом останніх 57 років. Проте навіть після того, як жінка досягла менопаузи майже 25 років тому, у неї було сильне бажання стати матір’ю і вона нею стала.
Нагадаємо, що у Казахстані жінка народила двох дітей з різницею у два місяці.