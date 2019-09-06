В 74 года женщина родила двойню

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 106404 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 119272 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 110892 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 117119 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 123384 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 149948 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149784 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140624 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 192427 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

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В 74 года женщина родила двойню

В 74 года женщина родила двойню

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 сентября. УНН. Жительница Индии смогла забеременеть с помощью ЭКО (искусственного оплодотворения) в 74 года и родить двух здоровых девочек, сообщает УНН со ссылкой на Hindustan Times.

“Операция прошла без проблем. И мать, и младенцы здоровы и не имеют никаких осложнений. Однако женщину увезли в реанимацию, чтобы восстановиться после стресса, который она испытала во время родов”, — цитируют на сайте врача, который проводил вскрытие.

Женщина не сможет кормить грудью, однако врачи не видят в этом никакой проблемы.

Родители новорожденных были бездетными течение последних 57 лет. Однако даже после того, как женщина достигла менопаузы почти 25 лет назад, у нее было сильное желание стать матерью и она ею стала.

Напомним, что в Казахстане женщина родила двух детей с разницей в два месяца.

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