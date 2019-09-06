В 74 года женщина родила двойню
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. Жительница Индии смогла забеременеть с помощью ЭКО (искусственного оплодотворения) в 74 года и родить двух здоровых девочек, сообщает УНН со ссылкой на Hindustan Times.
“Операция прошла без проблем. И мать, и младенцы здоровы и не имеют никаких осложнений. Однако женщину увезли в реанимацию, чтобы восстановиться после стресса, который она испытала во время родов”, — цитируют на сайте врача, который проводил вскрытие.
Женщина не сможет кормить грудью, однако врачи не видят в этом никакой проблемы.
Родители новорожденных были бездетными течение последних 57 лет. Однако даже после того, как женщина достигла менопаузы почти 25 лет назад, у нее было сильное желание стать матерью и она ею стала.
Напомним, что в Казахстане женщина родила двух детей с разницей в два месяца.