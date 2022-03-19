У 45-річному віці: помер двократний чемпіон України з футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. На 46-му році пішов з життя колишній футболіст донецького "Шахтаря" Олексій Бахарев. Про це йдеться у повідомленні на сайті ФК "Шахтар", передає УНН.
Деталі
Півзахисник Олексій Бахарев виступав за "гірників" від 1999 до 2004 року, провів загалом 177 матчів і забив 13 м'ячів. Був важливим футболістом команди, яка вперше у своїй історії грала в груповому турнірі Ліги чемпіонів (2000/01) і здобула перше чемпіонство в Україні (2001/02).
Варто відзначити, що Бахарєв народився в росії та зіграв за збірну рф один матч. Потім він отримав український паспорт і вже провів одну гру в футболці національної збірної України.
Після завершення кар'єри понад 10 років Бахарев працював дитячим тренером в Академії "Шахтаря".
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