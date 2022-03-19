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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 50014 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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У 45-річному віці: помер двократний чемпіон України з футболу

У 45-річному віці: помер двократний чемпіон України з футболу

Київ • УНН

 • 138647 перегляди

КИЇВ. 19 березня. УНН. На 46-му році пішов з життя колишній футболіст донецького "Шахтаря" Олексій Бахарев. Про це йдеться у повідомленні на сайті ФК "Шахтар", передає УНН.

Деталі

Півзахисник Олексій Бахарев виступав за "гірників" від 1999 до 2004 року, провів загалом 177 матчів і забив 13 м'ячів. Був важливим футболістом команди, яка вперше у своїй історії грала в груповому турнірі Ліги чемпіонів (2000/01) і здобула перше чемпіонство в Україні (2001/02).

Варто відзначити, що Бахарєв народився в росії та зіграв за збірну рф один матч. Потім він отримав український паспорт і вже провів одну гру в футболці національної збірної України.

Після завершення кар'єри понад 10 років Бахарев працював дитячим тренером в Академії "Шахтаря".

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Українські Національні Новини

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