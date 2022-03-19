В 45-летнем возрасте: умер двукратный чемпион Украины по футболу

Детали

Полузащитник Алексей Бахарев выступал за" горняков " с 1999 по 2004 год, провел в общей сложности 177 матчей и забил 13 мячей. Был важным футболистом команды, которая впервые в своей истории играла в групповом турнире Лиги чемпионов (2000/01) и завоевала первое чемпионство в Украине (2001/02).

Стоит отметить, что Бахарев родился в россии и сыграл за сборную рф один матч. Затем он получил украинский паспорт и уже провел одну игру в футболке национальной сборной Украины.

После завершения карьеры более 10 лет Бахарев работал детским тренером в Академии "Шахтера".

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