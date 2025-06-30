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У 2025 році зростає частка жінок серед гравців у казино - експерти фіксують нову тенденцію на ринку

Київ • УНН

 • 10 перегляди

У 2025 році експерти відзначають зростання частки жінок серед користувачів онлайн-казино, особливо у слот-іграх. Ця тенденція зумовлена популярністю брендованих слотів, які приваблюють жіночу аудиторію візуалом та сюжетом.

У 2025 році зростає частка жінок серед гравців у казино - експерти фіксують нову тенденцію на ринку

У 2025 році експерти відзначають помітне зростання частки жінок серед користувачів онлайн-казино, зокрема в сегменті слот-ігор. Про це йдеться у пресрелізі, опублікованому на порталі EIN Presswire, передає УНН.

За оцінками галузевих аналітиків, індустрія азартних ігор стрімко змінюється, а жіноча аудиторія стає все активнішою. Одним із ключових драйверів цього процесу стало зростання популярності брендованих слотів — ігор, заснованих на відомих фільмах, серіалах, музичних брендах і культурних феноменах.

"Брендовані слоти апелюють до ширшої аудиторії, особливо до жінок, які цінують якісний візуал, знайомий сюжет і емоційне занурення", — зазначають автори дослідження.

Коментуючи вплив цієї глобальної тенденції на український ринок, директор Casino UA Олександр Бабенко наголосив, що подібні тренди дедалі більше враховуються і локальними операторами.

"Ми бачимо, що й в Україні попит на брендовані продукти зростає. Це особливо помітно серед молодшої аудиторії та жінок. Українські гравці швидко підхоплюють глобальні тренди, і зараз важливо, щоб легальні оператори встигали адаптувати свої портфелі ігор до нових очікувань користувачів", — заявив Бабенко.

Він також додав, що в умовах конкуренції на ринку інтеграція сучасних рішень та популярних брендів у гральний контент стає не лише маркетинговим інструментом, а й фактором довгострокового розвитку.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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