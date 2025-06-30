В 2025 году растет доля женщин среди игроков в казино – эксперты фиксируют новую тенденцию на рынке

В 2025 году эксперты отмечают заметный рост доли женщин среди пользователей онлайн-казино, в частности в сегменте слот-игр. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на портале EIN Presswire, передает УНН.

По оценкам отраслевых аналитиков, индустрия азартных игр стремительно меняется, а женская аудитория становится всё активнее. Одним из ключевых драйверов этого процесса стал рост популярности брендированных слотов — игр, основанных на известных фильмах, сериалах, музыкальных брендах и культурных феноменах.

"Брендированные слоты апеллируют к более широкой аудитории, особенно к женщинам, которые ценят качественный визуал, знакомый сюжет и эмоциональное погружение", — отмечают авторы исследования.

Комментируя влияние этой глобальной тенденции на украинский рынок, директор Casino UA Александр Бабенко подчеркнул, что подобные тренды всё больше учитываются и локальными операторами.

"Мы видим, что и в Украине спрос на брендированные продукты растет. Это особенно заметно среди молодой аудитории и женщин. Украинские игроки быстро подхватывают глобальные тренды, и сейчас важно, чтобы легальные операторы успевали адаптировать свои портфели игр к новым ожиданиям пользователей", — заявил Бабенко.

Он также добавил, что в условиях конкуренции на рынке интеграция современных решений и популярных брендов в игровой контент становится не только маркетинговым инструментом, но и фактором долгосрочного развития.