В 2025 году растет доля женщин среди игроков в казино – эксперты фиксируют новую тенденцию на рынке
Киев • УНН
В 2025 году эксперты отмечают рост доли женщин среди пользователей онлайн-казино, особенно в слот-играх. Эта тенденция обусловлена популярностью брендированных слотов, которые привлекают женскую аудиторию визуалом и сюжетом.
В 2025 году эксперты отмечают заметный рост доли женщин среди пользователей онлайн-казино, в частности в сегменте слот-игр. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на портале EIN Presswire, передает УНН.
По оценкам отраслевых аналитиков, индустрия азартных игр стремительно меняется, а женская аудитория становится всё активнее. Одним из ключевых драйверов этого процесса стал рост популярности брендированных слотов — игр, основанных на известных фильмах, сериалах, музыкальных брендах и культурных феноменах.
"Брендированные слоты апеллируют к более широкой аудитории, особенно к женщинам, которые ценят качественный визуал, знакомый сюжет и эмоциональное погружение", — отмечают авторы исследования.
Комментируя влияние этой глобальной тенденции на украинский рынок, директор Casino UA Александр Бабенко подчеркнул, что подобные тренды всё больше учитываются и локальными операторами.
"Мы видим, что и в Украине спрос на брендированные продукты растет. Это особенно заметно среди молодой аудитории и женщин. Украинские игроки быстро подхватывают глобальные тренды, и сейчас важно, чтобы легальные операторы успевали адаптировать свои портфели игр к новым ожиданиям пользователей", — заявил Бабенко.
Он также добавил, что в условиях конкуренции на рынке интеграция современных решений и популярных брендов в игровой контент становится не только маркетинговым инструментом, но и фактором долгосрочного развития.