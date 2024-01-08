У 2023 році значно зросла кількість загиблих та зниклих безвісти мігрантів на Середземноморському шляху

У 2023 році 974 мігранти загинули та 1372 зникли безвісти на Середземноморському шляху. Про значне збільшення, порівняно з 2022 та 2021 роками повідомили RaiNews з посиланням на міжнародну організацію з міграції, передає УНН.

Деталі

У 2023 році 974 мігранти загинули на центральному середземноморському шляху, а 1372 були визнані зниклими безвісти. Це на 529 смертей і на 848 зниклих безвісти більше ніж в 2022 році. Та на 662 і 891 відповідно у 2021 році.

Також зазначається, що 17 025 мігрантів були перехоплені в 2023 році береговою охороною Лівії та повернуті назад до північноафриканської країни.

Нагадаємо

17 грудня повідомлялося, що щонайменше 61 мігрант, у тому числі жінки і діти, загинули в результаті корабельної аварії біля лівійського узбережжя.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Литві виступають за посилення контролю над іноземцями