В 2023 году значительно возросло количество погибших и пропавших без вести мигрантов на Средиземноморском пути

В 2023 году 974 мигранта погибли и 1372 пропали без вести на Средиземноморском пути. О значительном увеличении по сравнению с 2022 и 2021 годами сообщили RaiNews со ссылкой на международную организацию по миграции, передает УНН.

Детали

В 2023 году 974 мигранта погибли на центральном средиземноморском пути, а 1372 были признаны пропавшими без вести. Это на 529 смертей и на 848 пропавших без вести больше чем в 2022 году. И на 662 и 891 соответственно в 2021 году.

Также отмечается, что 17 025 мигрантов были перехвачены в 2023 году береговой охраной Ливии и возвращены обратно в североафриканскую страну.

Напомним

17 декабря сообщалось, что по меньшей мере 61 мигрант, в том числе женщины и дети, погибли в результате кораблекрушения у ливийского побережья.

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