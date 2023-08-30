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У 2023 році головний постачальник труб Укргазвидобування продовжує торгувати і платити податки в росії

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 серпня. УНН. Державна компанія «Укргазвидобування» уклала низку договорів із «Інтерпайп Україна», що належить Віктору Пінчуку, на постачання трубної продукції для газовидобувної галузі, хоча компанія групи сплачує податки в російський бюджет. Відповідні дані містяться у системі «Прозорро» та нещодавно опублікованих розслідуваннях (тут і тут) про те, як Інтерпайп продовжує працювати в росії і після початку широкомасштабної війни, передає УНН.

Наприклад, 15 лютого Укргазвидобування уклало з “Інтерпайп Україна” договір на постачання обсадних труб на майже 598 мільйонів гривень, а 18 травня — договір на постачання сталевих безшовних труб на понад 400 мільйонів, зазначається в “Прозорро”.

За повідомленням порталу “Наші гроші”, на початку 2022 року Укргазвидобування замовило у Інтерпайпа Пінчука труб на майже 2 мільярди гривень.

Як зазначалося у раніше опублікованих розслідуваннях щодо роботи Інтерпайп у Росії, дочірня структура групи Віктора Пінчука — Інтерпайп-М — продовжує працювати у Росії, генерує там прибутки, сплачує податки, судиться та замовляє дослідження щодо ціноутворення. Наприклад, за 2022 рік компанія сплатила 36 мільйонів рублів податків до російського бюджету і продовжує їх сплачувати в 2023 році.

“24 липня через „Банк России“ (тульське відділення) Інтерпайп-М перерахував до бюджету рф (казначейства росії) 1 694 065 руб податку на прибуток за червень 2023 року. У червні Інтерпайп-М сплатив до бюджету Росії 2 483 438 руб податку на прибуток за травень і ще 24 662 руб — податку на додану вартість. ПДВ сплачується тільки у випадку продажу товарів чи послуг. За період з квітень по червень 2022 року (коли йшли активні військові дії) Інтерпайп-М заплатив 858 439 руб ПДВ до російського бюджету” — йшлося у розслідуванні.

Обсяг укладених контрактів Інтерпайпу з Укргазвидобуванням становить щонайменше три мільярди гривень. Звідки Інтерпайп-М взяв гроші на сплату податків у Росії, компанія не повідомила, хоча заявляла, що продаж продукції до Росії повністю припинила.

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