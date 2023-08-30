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В 2023 году главный поставщик труб Укргазвыдобування продолжает торговать и платить налоги в россии

Киев • УНН

 • 534346 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. Государственная компания «Укргазвыдобування» заключила ряд договоров с «Интерпайп Украина», принадлежащей Виктору Пинчуку, на поставку трубной продукции для газодобывающей отрасли, хотя компания группы платит налоги в российский бюджет. Соответствующие данные содержатся в системе «Прозорро» и недавно опубликованных расследованиях (здесь и здесь) о том, как Интерпайп продолжает работать в россии и после начала широкомасштабной войны, передает УНН.

Например, 15 февраля Укргазвыдобування заключило с “Интерпайп Украина” договор на поставку обсадных труб на почти 598 миллионов гривен, а 18 мая — договор на поставку стальных бесшовных труб на более 400 миллионов, отмечается в “Прозорро”.

По сообщению портала “Наші гроші”, в начале 2022 года Укргазвыдобування заказало у Интерпайпа Пинчука труб на почти 2 миллиарда гривен.

Как отмечалось в ранее опубликованных расследованиях о работе Интерпайп в россии, дочерняя структура группы Виктора Пинчука — Интерпайп-М — продолжает работать в россии, генерирует там прибыль, платит налоги, судится и заказывает исследования по ценообразованию. Например, за 2022 год компания уплатила 36 миллионов рублей налогов в российский бюджет и продолжает их платить в 2023 году.

“24 июля через „Банк России“ (тульское отделение) Интерпайп-М перечислил в бюджет рф (казначейства россии) 1 694 065 руб налога на прибыль за июнь 2023 года. В июне Интерпайп-М уплатил в бюджет россии 2 483 438 руб налога на прибыль за май и еще 24 662 руб — налога на добавленную стоимость. НДС уплачивается только в случае продажи товаров или услуг. За период с апреля по июнь 2022 года (когда шли активные военные действия) Интерпайп-М заплатил 858 439 руб НДС в российский бюджет”, — говорилось в расследовании.

Объем заключенных контрактов Интерпайпа с Укргазвыдобування составляет не менее трех миллиардов гривен. Откуда Интерпайп-М взял деньги на уплату налогов в россии, компания не сообщила, хотя заявляла, что продажу продукции в россию полностью прекратила.

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