В 2023 году главный поставщик труб Укргазвыдобування продолжает торговать и платить налоги в россии

Например, 15 февраля Укргазвыдобування заключило с “Интерпайп Украина” договор на поставку обсадных труб на почти 598 миллионов гривен, а 18 мая — договор на поставку стальных бесшовных труб на более 400 миллионов, отмечается в “Прозорро”.

По сообщению портала “Наші гроші”, в начале 2022 года Укргазвыдобування заказало у Интерпайпа Пинчука труб на почти 2 миллиарда гривен.

Как отмечалось в ранее опубликованных расследованиях о работе Интерпайп в россии, дочерняя структура группы Виктора Пинчука — Интерпайп-М — продолжает работать в россии, генерирует там прибыль, платит налоги, судится и заказывает исследования по ценообразованию. Например, за 2022 год компания уплатила 36 миллионов рублей налогов в российский бюджет и продолжает их платить в 2023 году.

“24 июля через „Банк России“ (тульское отделение) Интерпайп-М перечислил в бюджет рф (казначейства россии) 1 694 065 руб налога на прибыль за июнь 2023 года. В июне Интерпайп-М уплатил в бюджет россии 2 483 438 руб налога на прибыль за май и еще 24 662 руб — налога на добавленную стоимость. НДС уплачивается только в случае продажи товаров или услуг. За период с апреля по июнь 2022 года (когда шли активные военные действия) Интерпайп-М заплатил 858 439 руб НДС в российский бюджет”, — говорилось в расследовании.

Объем заключенных контрактов Интерпайпа с Укргазвыдобування составляет не менее трех миллиардов гривен. Откуда Интерпайп-М взял деньги на уплату налогов в россии, компания не сообщила, хотя заявляла, что продажу продукции в россию полностью прекратила.