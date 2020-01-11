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У 2019 році великий бізнес сплатив більше 62 млрд гривень соціального внеску

У 2019 році великий бізнес сплатив більше 62 млрд гривень соціального внеску

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 січня. УНН. У 2019 році великий бізнес сплатив 62,6 млрд гривень єдиного соціального внеску, що на 19% більше, ніж у 2018 році. Про це повідомляє УНН із посиланням пресслужбу Державрної податкової служби.

“Протягом 2019 року підприємствами Офісу великих платників сплачено 62,6 млрд грн єдиного соціального внеску, що на 9,9 млрд грн, або на 19% більше минулорічних показників”, — сказано у повідомленні.

Окрім цього, за січень-грудень 2019 року великими платниками податків до Зведеного бюджету перераховано 28,9 млрд грн податку з доходів фізичних осіб із заробітної плати, що на 19,6%, або на 4,7 млрд грн більше, ніж за 12 місяців 2018 року.

Та на 17,9%, або на 852,2 млн грн зросли надходження військового збору, якого протягом дванадцяти місяців 2019 року сплачено до Державного бюджету 5,6 млрд гривень.

Нагадаємо, Державна компанія НАК “Нафтогаз України” за грудень сплатила до бюджету близько 20 млрд гривень.

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