В 2019 году крупный бизнес заплатил больше 62 млрд гривен социального взноса
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. В 2019 году крупный бизнес заплатил 62,6 млрд гривен единого социального взноса, что на 19% больше, чем в 2018 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной налоговой службы.
"В течение 2019 предприятиями Офиса крупных плательщиков уплачено 62,6 млрд грн единого социального взноса, на 9,9 млрд грн, или на 19% больше прошлогодних показателей", - говорится в сообщении.
Кроме этого, за январь-декабрь 2019 крупными плательщиками налогов в Сводный бюджет перечислено 28,9 млрд грн налога с доходов физических лиц с заработной платы, на 19,6%, или на 4,7 млрд грн больше, чем за 12 месяцев 2018 года.
И на 17,9%, или на 852,2 млн грн выросли поступления военного сбора, которого в течение двенадцати месяцев 2019 уплачено в Государственный бюджет 5,6 млрд гривен.
Напомним, Государственная компания НАК "Нафтогаз Украины" за декабрь уплатила в бюджет около 20 млрд гривен.