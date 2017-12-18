У 2018 році очікується подорожчання кави - дослідження
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. В Україні фіксується стабільне зростання попиту на каву і кавові продукти, передає УНН з посиланням на дані Pro Consulting.
"Споживання цього напою відбувається в двох основних сегментах - це готелі, ресторани, кафе (HoReCa) і роздрібна торгівля", - йдеться у дослідженні.
У середньому українець випиває не вдома близько 100 чашок кави впродовж року.
"При чому фокус попиту все більше зміщується з розчинної на натуральну зернову каву", - зазначають аналітики і додають, що зростання попиту сприяло збільшенню виробництва кави в Україні.
"Його обсяги стабільно ростуть з 2013 року, збільшуючи частку вітчизняних виробників на ринку України, хоча імпорт все ще становить 80% від загального його обсягу", - йдеться у дослідженні.
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Прогнозується, що у 2018 році ціна на кавові зерна буде підвищуватися. Разом з тим, цей фактор не матиме значного впливу на ринок кави як в світі, так і в Україні.
"Попит на цей продукт уже досить тривалий час перевищує пропозицію", - пояснили дослідники.
Нагадаємо, на думку вчених, люди, які регулярно п’ють каву, мають "чисті" артерії.
Додамо, що 28 різних кавових напоїв пропонує своїм клієнтам мережа АЗС та кафе WOG. Протягом року компанія продає українцям більше 20 млн чашок кави.