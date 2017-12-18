В 2018 году ожидается подорожание кофе - исследование

"Потребление этого напитка происходит в двух основных сегментах - это гостиницы, рестораны, кафе (HoReCa) и розничная торговля", - говорится в исследовании.

В среднем украинец выпивает вне дома около 100 чашек кофе в течение года.

"Причем фокус спроса все больше смещается с растворимого на натуральный зерновой кофе", - отмечают аналитики и добавляют, что рост спроса способствовал увеличению производства кофе в Украине.

"Его объемы стабильно растут с 2013 года, увеличивая долю отечественных производителей на рынке Украины, хотя импорт все еще составляет 80% от общего его объема", - говорится в исследовании.

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Прогнозируется, что в 2018 году цена на кофейные зерна будет повышаться. Вместе с тем, этот фактор не окажет значительного влияния на рынок кофе как в мире, так и в Украине.

"Спрос на этот продукт уже достаточно длительное время превышает предложение", - пояснили исследователи.

Напомним, по мнению ученых, у людей, которые регулярно пьют кофе, - "чистые" артерии.

Добавим, что 28 различных кофейных напитков предлагает своим клиентам сеть АЗС и кафе WOG. В течение года компания продает украинцам больше 20 млн чашек кофе.