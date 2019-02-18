У 2018 році Мін'юст стягнув на користь держбюджету 1,6 млрд грн

"Ми спостерігаємо, що протягом 2018 року було стягнуто 1 млрд 600 млн грн на користь державного бюджету. Якщо порівнювати з аналогічним попереднім періодом, така цифра зросла на 23, 5%", - сказала Глущенко.



Як повідомляв УНН, боржник-рекордсмен по аліментах сплатив за рік 1,6 млн грн.



У 2018 році співробітники виконавчої служби міністерства стягнули 4,6 млрд грн з неплатників аліментів.



Раніше УНН повідомляв, що станом на кінець грудня 2018 року, із боржників аліментів на користь дітей стягнули 4,4 млрд грн.