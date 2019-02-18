В 2018 году Минюст взыскал в пользу госбюджета 1,6 млрд грн

"Мы наблюдаем, что в течение 2018 года было взыскано 1 млрд 600 млн грн в пользу государственного бюджета. Если сравнивать с аналогичным предыдущим периодом, такая цифра выросла на 23, 5%", - сказала Глущенко.



Как сообщал УНН, должник-рекордсмен по алиментам заплатил за год 1,6 млн грн.



В 2018 году сотрудники исполнительной службы министерства взыскали 4,6 млрд грн с неплательщиков алиментов.



Ранее УНН сообщал, что по состоянию на конец декабря 2018 года, с должников алиментов в пользу детей взыскали 4,4 млрд грн .