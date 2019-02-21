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У 2018 році фінансування ОПК збільшилось у 8 разів

У 2018 році фінансування ОПК збільшилось у 8 разів

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 лютого. УНН. Минулого року фінансування оборонно-промислового комплексу України збільшилось у 8 разів – до 3,2 млрд гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

"У 2017 році Україна інвестувала в ОПК майже 400 млн грн з державного бюджету, у 2018 році фінансування ОПК збільшилось у 8 разів – до 3,2 млрд гривень. У 2019 році фінансування складе 2,4 млрд гривень", - йдеться в повідомленні.

Також Україна розпочала створення виробництва корпусів для боєприпасів калібрів від 100 до 155 міліметрів на Державній компанії "Артем". Такими технологіями виробництва володіють лише кілька країн у світі – США, Туреччина, Китай, Південна Корея та Україна.

Нагадаємо, з початку російської агресії у 2014 році оборонний комплекс України поніс серйозні втрати, лише в анексованому Криму втрачено 13 держпідприємств.

Українські Національні Новини

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