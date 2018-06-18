У 2017 році в світі проводилися 63 багатонаціональні миротворчі операції

25 з них припали на Африку, 18 — на Європу, дев’ять — на Близький Схід, шість — на Азію і Океанію, п’ять — на Північну і Південну Америку. У 2017 році загальна чисельність задіяних в них контингентів скоротилася на 4,5% — з 152 тис. 822 осіб до 145 тис. 911. Майже три чверті займалися виконанням завдань з підтримки миру в Африці.

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Скорочення пояснюється тим, що в операціях під егідою ООН бере участь на 7,6% менше військовослужбовців, ніж раніше, в той час як чисельність контингентів, які діють не по мандату ООН, зросла на 2,3% (до 47 тис. 557 осіб).

У 2017 серйозно збільшилася кількість жертв серед військовослужбовців миротворчих контингентів (з 34 в 2016 році до 61 у 2017 році). Якщо в попередні роки найбільше число загиблих доводилося на Малі, то в минулому році їх кількість зросла в Центральноафриканській Республіці і Демократичній Республіці Конго.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп подав у п’ятницю в Конгрес чергове щорічне повідомлення про участь американських військовослужбовців у “контртерористичних операціях по всьому світу”, а також “у миротворчих місіях, зокрема в Косово”. Главу адміністрації США зобов’язує робити це Закон про військові повноваження від 1973 року.