В 2017 году в мире проводились 63 многонациональные миротворческие операции

25 из них пришлись на Африку, 18 — на Европу, девять — на Ближний Восток, шесть — на Азию и Океанию, пять — на Северную и Южную Америку. В 2017 году общая численность задействованных в них контингентов сократилась на 4,5% — с 152 тыс. 822 человек до 145 тыс. 911. Почти три четверти занимались выполнением задач по поддержанию мира в Африке.

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Сокращение объясняется тем, что в операциях под эгидой ООН участвует на 7,6% меньше военнослужащих, чем раньше, в то время как численность контингентов, действуют не по мандату ООН, выросла на 2,3% (до 47 тыс. 557 человек).

В 2017 серьезно увеличилось количество жертв среди военнослужащих миротворческих контингентов (с 34 в 2016 году до 61 в 2017 году). Если в предыдущие годы наибольшее число погибших приходилось на Мали, то в прошлом году их количество выросло в Центральноафриканской Республике и Демократической Республике Конго.

Напомним, президент США Дональд Трамп подал в пятницу в Конгресс очередное ежегодное сообщение об участии американских военнослужащих в “контртеррористических операциях по всему миру”, а также “в миротворческих миссиях, в частности в Косово”. Главу администрации США обязывает делать это Закон о военных полномочиях от 1973 года.