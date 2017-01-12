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У 2016 році Кіровоградська митниця попередила 91 випадок контрабанди

У 2016 році Кіровоградська митниця попередила 91 випадок контрабанди

Київ • УНН

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 12 січня. УНН. З метою недопущення незаконного переміщення через митний кордон України товарів, транспортних засобів, зброї, тютюнових виробів, наркотичних та психотропних речовин, митницею проведено 91 спільний захід з правоохоронними органами Кіровоградської області, за результатами яких складено 68 протоколів про порушення митних правил на суму 626 049 грн. Про це УНН-Центр повідомили у ГУ ДФС Кіровоградщини.

Економічний ефект від правоохоронної діяльності митниці становить 302 947 грн.

Найбільш характерними видами порушень митного законодавства , виявленими митницею, за звітний період були:

— переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, а саме: подання митному органу, як підставу для митного оформлення підроблених документів, чи документів, одержаних незаконним шляхом, або таких, що містять неправдиві відомості. За даними фактами митницею порушено 34 справи про порушення митних правил за ч.1 ст. 483 Митного кодексу України на суму 24 167 709 грн.;

— незаявлення за встановленою формою точних відомостей про товар. За даними фактами порушено 6 справ про порушення митних правил за ст.472 Митного кодексу України на суму 3 606 225 грн.

— зберігання, перевезення чи придбання товарів, транспортних засобів та тютюнових виробів, ввезених на митну територію України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю. За даними фактами порушено 17справ про порушення митних правил за ст. 484 Митного кодексу України на суму 696 680 грн.

Українські Національні Новини

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