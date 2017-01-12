В 2016 году Кировоградская таможня предотвратила 91 случай контрабанды
Киев • УНН
КИРОВОГРАД-КИЕВ. 12 января. УНН. С целью недопущения незаконного перемещения через таможенную границу Украины товаров, транспортных средств, оружия, табачных изделий, наркотических и психотропных веществ, таможней проведено 91 совместное мероприятие с правоохранительными органами Кировоградской области, по результатам которых составлено 68 протоколов о нарушении таможенных правил на сумму 626 049 грн . Об этом УНН-Центр сообщили в ГУ ГФС Кировоградщины.
Экономический эффект от правоохранительной деятельности таможни составляет 302 947 грн.
Наиболее характерными видами нарушений таможенного законодательства, выявленными таможней, за отчетный период были:
- Перемещение или действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля, а именно: представление таможенному органу, как основания для таможенного оформления поддельных документов, или документов, полученных незаконным путем, или содержащих ложные сведения. По данным фактам таможней возбуждено 34 дела о нарушении таможенных правил по ч.1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины на сумму 24167709 грн;
- Незаявление по установленной форме точных сведений о товаре. По данным фактам возбуждено 6 дел о нарушении таможенных правил по ст.472 Таможенного кодекса Украины на сумму 3606225 грн.
- Хранение, перевозка или приобретение товаров, транспортных средств и табачных изделий, ввозимых на таможенную территорию Украины вне таможенного контроля или с сокрытием от таможенного контроля. По данным фактам возбуждено 17 дело нарушении таможенных правил по ст. 484 Таможенного кодекса Украины на сумму 696 680 грн.