У 2016 році частка російських фільмів в репертуарі кінотеатрів зменшилась до 6% - Держкіно

У планах Держкіно створювати українські блокбастери, адже цей формат користується більшим попитом ніж поетичне, авторське кіно.

“Враховуючи реалії сьогодення, ми би хотіли спрямувати увесь рік на те, щоб у нас з’явилося якомога більше масового кіно. Тобто щоб глядач ішов у кінотеатри саме на українські фільми. Адже зараз на екранах в основному американські блокбастери, навіть не російські, які, до речі, втратили попит. За підсумками 2016 року було лише 6% репертуару російських стрічок. А три роки тому — близько 20%. З’явилася ніша, яку треба чимось заповнити”, — сказав С.Неретін.

За його словами, всі експерименти впродовж останніх двох-трьох років показали, що на поетичний, авторський кінематограф, масовий глядач не ходить.

“Це тенденція є не лише в Україні, а й по всьому світі. І для того, щоб задовольнити попит масового глядача і одночасно продемонструвати, що Україна — кінематографічна держава, ми зробимо все, щоб масове кіно якомога більше з’являлося саме в кінотеатрах. Підсумки 2016 року показали, що попит на нього є”, — сказав С.Неретін.

Нагадаємо, у 2016 році на великі екрани вийшла ціла низка українських фільмів, серед них наприклад “Гніздо горлиці” та повнометражний 3D-мультфільм “Микита Кожум’яка”. Також нещодавно на екрани вийшла спортивна драма “Правило бою”.