В 2016 году доля российских фильмов в репертуаре кинотеатров уменьшилась до 6% - Госкино

В планах Госкино создавать украинские блокбастеры, ведь этот формат пользуется большим спросом чем поэтическое, авторское кино.

"Учитывая реалии сегодняшнего дня, мы бы хотели направить весь год на то, чтобы у нас появилось как можно больше массового кино. То есть чтобы зритель шел в кинотеатры именно на украинские фильмы. Ведь сейчас на экранах в основном американские блокбастеры, даже не российские, которые, кстати, потеряли спрос. По итогам 2016 года было только 6% репертуара российских лент. А три года назад - около 20%. Появилась ниша, которую надо чем-то заполнить ", - сказал С.Неретин.

По его словам, все эксперименты в течение последних двух-трех лет показали, что на поэтический, авторский кинематограф, массовый зритель не ходит.

"Это тенденция не только в Украине, но и во всем мире. И для того, чтобы удовлетворить спрос массового зрителя и одновременно продемонстрировать, что Украина - кинематографическая государство, мы сделаем все, чтобы массовое кино как можно больше появлялось именно в кинотеатрах. Итоги 2016 года показали, что спрос на него есть ", - сказал С.Неретин.

Напомним, в 2016 году на большие экраны вышел целый ряд украинских фильмов, среди них например "Гнездо горлицы" и полнометражный 3D-мультфильм " Никита Кожемяка ". Также недавно на экраны вышла спортивная драма "Правило боя".