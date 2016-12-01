У 2015 році майже 60% хворих на рак шлунка прожили менше року від моменту встановлення діагнозу
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. У 2015 році смертність хворих до 1 року з моменту встановлення діагнозу "злоякісне новоутворення шлунка" становила 59,8%, передає УНН з посиланням на дані Національного канцер-реєстру Національного Інститут раку.
Так, за даними канцер-реєстру, в Україні у 2015 році кількість зареєстрованих випадків "злоякісного новоутворення шлунка" становила 7 тис. 413 осіб.
Водночас, кількість зареєстрованих смертей від злоякісного новоутворення шлунка у 2015 році становила 5 тис. 739 осіб.
Додамо, що у 2015 році в Україні найбільшу кількість випадків захворювання на злоякісні новоутворення шлунка було зареєстровано у Дніпропетровській області — 702 особи. Друге місце по Україні за кількістю зареєстрованих випадків захворювання на злоякісні новоутворення шлунка у 2015 році належить Києву – 580 осіб, третє - Харківській області, де було зареєстровано 559 осіб, хворих на рак шлунку.
Водночас найменшу кількість хворих на рак шлунка у 2015 році було зареєстровано у Чернівецькій області – 151 особа, Тернопільській та Закарпатській областях – 170 та 188 осіб відповідно.
Як повідомляв УНН, променева терапія на лінійних прискорювачах дає приголомшливі успіхи в лікуванні раку.