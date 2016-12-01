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В 2015 году почти 60% больных раком желудка прожили меньше года с момента установления диагноза

Киев • УНН

 • 9009 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. В 2015 году смертность больных до 1 года с момента установления диагноза "злокачественное новообразование желудка" составила 59,8%, передает УНН со ссылкой на данные Национального канцер-реестра Национального института рака.

В 2015 году почти 60% больных раком желудка прожили меньше года с момента установления диагноза

Так, по данным канцер-реестра, в Украине в 2015 году количество зарегистрированных случаев "злокачественного новообразования желудка" составила 7 тыс. 413 человек.

В то же время, количество зарегистрированных смертей от злокачественного новообразования желудка в 2015 году составила 5 тыс. 739 человек.

Добавим, что в 2015 году в Украине наибольшее количество случаев заболевания злокачественными новообразованиями желудка было зарегистрировано в Днепропетровской области - 702 человека. Второе место по Украине по количеству зарегистрированных случаев заболевания злокачественными новообразованиями желудка в 2015 году принадлежит Киеву - 580 человек, третье - Харьковской области, где было зарегистрировано 559 человек, больных раком желудка.

В то же время наименьшее количество больных раком желудка в 2015 году было зарегистрировано в Черновицкой области - 151 человек, Тернопольской и Закарпатской областях - 170 и 188 человек соответственно.

Как сообщал УНН, лучевая терапия на линейных ускорителях дает потрясающие успехи в лечении рака .

 

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