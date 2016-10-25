У 2015 році 12 % хворих на "меланому шкіри" прожили менше року від моменту встановлення діагнозу
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. У 2015 році смертність хворих до 1 року з моменту встановлення діагнозу "меланома шкіри" становила 12,1%, передає УНН з посиланням на дані Національного канцер-реєстру Національного Інститут раку.
Так, за даними канцер-реєстру, в Україні у 2015 році захворіли на меланому 2 тис. 538 осіб.
Водночас, кількість зареєстрованих смертей від злоякісного новоутворення меланома у 2015 році становила 906 осіб.
Варто відзначити, що загалом по Україні у 53,4% осіб було виявлено злоякісне новоутворення меланома під час профілактичних оглядів, у той час як у Києві цей показник становить 91,4%.
Додамо, що найбільшу кількість хворих на меланому у 2015 році було зареєстровано у м.Києві – 265 осіб, у Дніпропетровській обл. – 255 осіб та у Львівській обл. – 200 осіб.
Найменшу кількість хворих на меланому у 2015 році було зареєстровано у Чернівецькій обл. – 19 осіб, Рівненській та Волинській обл. – 54 та 56 осіб відповідно.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, під час ІІ Українського форуму з охорони здоров’я-2016 всі бажаючі мали можливість пройти перевірку на меланому.
Так, серед 24 пацієнтів, медики виявили, трьох, яким необхідне лікування.
За словами лікаря онколога Клініки Спіженко Юрія Кравчука, меланома розвивається надзвичайно швидко, а тому дуже важлива її рання діагностика.
“Є таке захворювання, як меланома — це злоякісна пухлина шкіри. Вона дуже агресивна, дає швидкий метастази і може уразити практично всі органи людського організму. Дуже тяжко її лікувати, практично не можливо”, — зазначив лікар, і наголосив на необхідності попередження меланом шляхом системних перевірок утворень і родимок на шкірі.