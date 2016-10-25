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В 2015 году 12% больных "меланомой кожи" прожили меньше года с момента установления диагноза

В 2015 году 12% больных "меланомой кожи" прожили меньше года с момента установления диагноза

Киев • УНН

 • 10088 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. В 2015 году смертность больных до 1 года с момента установления диагноза "меланома кожи" составила 12,1%, передает УНН со ссылкой на данные Национального канцер-реестра Национального института рака.

Так, по данным канцер-реестра, в Украине в 2015 году заболели меланомой 2 тыс. 538 человек.

В то же время, количество зарегистрированных смертей от злокачественного новообразования меланома в 2015 году составила 906 человек.

Стоит отметить, что в целом по Украине у 53,4% лиц было обнаружено злокачественное новообразование меланома во время профилактических осмотров, в то время как в Киеве этот показатель составляет 91,4%.

Добавим, что наибольшее количество больных меланомой в 2015 году было зарегистрировано в Киеве - 265 человек, в Днепропетровской обл. - 255 человек и в Львовской обл. - 200 человек.

Наименьшее количество больных меланомой в 2015 году было зарегистрировано в Черновицкой обл. - 19 человек, Ровенской и Волынской обл. - 54 и 56 человек соответственно.

Напомним, как сообщал УНН, во время ІІ Украинского форума по здравоохранению-2016 все желающие имели возможность пройти проверку на меланому.

Так, среди 24 пациентов, медики обнаружили, трех, которым необходимо лечение.

По словам врача онколога Клиники Спиженко Юрия Кравчука, меланома развивается чрезвычайно быстро, а потому очень важна ее ранняя диагностика.

"Есть такое заболевание, как меланома - это злокачественная опухоль кожи. Она очень агрессивна, дает быстрые метастазы и может поразить практически все органы человеческого организма. Очень тяжело ее лечить, практически невозможно", - отметил врач, и подчеркнул необходимость предупреждения меланом путем системных проверок образований и родинок на коже.

Украинские Национальные Новости

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