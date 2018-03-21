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Тюремний лікар постачав ув’язненим наркотики

Тюремний лікар постачав ув’язненим наркотики

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 березня. УНН. Співробітники СБУ викрили у Рівненському районі лікаря обласної лікарні на постачанні наркотичних та психотропних речовин ув’язненим виправної колонії. Про це повідомляє прес-центр СБУ, передає УНН.

“Правоохоронці встановили, що лікар, який за сумісництвом працював у медичній частині виправної колонії, незаконно заносив на її територію наркотики, які потім збував ув’язненим”, — йдеться у повідомленні.

Оперативники спецслужби задокументували протягом місяця декілька фактів протиправних дій зловмисника.

Медпрацівника було затримано під час чергової спроби пронести на територію пенітенціарного закладу марихуани та психотропних пігулок субітекс. Вартість вилученої партії наркотиків на “чорному ринку” становить понад 10 тис.грн.

Вирішується питання щодо оголошення зловмиснику про підозру та обрання міри запобіжного заходу. У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 368 (отримання неправомірної винагороди) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії. Операція з викриття зловмисника проводилась спільно з поліцією, представниками пенітенціарної служби під процесуальним керівництвом прокуратури.

Нагадаємо, Співробітники Служби безпеки України викрили у Хмельницькому офіцера Державної прикордонної служби України на збуті синтетичних наркотиків та психотропних речовин.

Українські Національні Новини

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