Тюремный врач снабжал заключенных наркотиками
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Сотрудники СБУ разоблачили в Ровенском районе врача областной больницы на поставке наркотических и психотропных веществ заключенным исправительной колонии. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает УНН.
"Правоохранители установили, что врач, который по совместительству работал в медицинской части исправительной колонии, незаконно заносил на ее территорию наркотики, которые затем сбывал заключенным", - говорится в сообщении.
Оперативники спецслужбы задокументировали течение месяца несколько фактов противоправных действий злоумышленника.
Медработника были задержаны во время очередной попытки пронести на территорию пенитенциарного заведения марихуаны и психотропных таблеток Субитекс. Стоимость изъятой партии наркотиков на "черном рынке" составляет более 10 тыс. грн.
Решается вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении и избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 368 (получение неправомерного вознаграждения) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Операция по разоблачению злоумышленника проводилась совместно с полицией, представителями пенитенциарной службы во процессуальным руководством прокуратуры.
Напомним, Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Хмельницком офицера Государственной пограничной службы Украины на сбыте синтетических наркотиков и психотропных веществ.