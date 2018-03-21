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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 18804 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 23963 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 69514 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 77472 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 102248 просмотра

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10 марта, 06:48 • 109337 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116639 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Тюремный врач снабжал заключенных наркотиками

Тюремный врач снабжал заключенных наркотиками

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 марта. УНН. Сотрудники СБУ разоблачили в Ровенском районе врача областной больницы на поставке наркотических и психотропных веществ заключенным исправительной колонии. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает УНН.

"Правоохранители установили, что врач, который по совместительству работал в медицинской части исправительной колонии, незаконно заносил на ее территорию наркотики, которые затем сбывал заключенным", - говорится в сообщении.

Оперативники спецслужбы задокументировали течение месяца несколько фактов противоправных действий злоумышленника.

Медработника были задержаны во время очередной попытки пронести на территорию пенитенциарного заведения марихуаны и психотропных таблеток Субитекс. Стоимость изъятой партии наркотиков на "черном рынке" составляет более 10 тыс. грн.

Решается вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении и избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 368 (получение неправомерного вознаграждения) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Операция по разоблачению злоумышленника проводилась совместно с полицией, представителями пенитенциарной службы во процессуальным руководством прокуратуры.

Напомним, Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Хмельницком офицера Государственной пограничной службы Украины на сбыте синтетических наркотиков и психотропных веществ.

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